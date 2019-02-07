Скачать
Четверг, 07.02.2019
38 минут для победы: Краткая история самой короткой войны (Фото)
1 / 17

38 минут для победы: Краткая история самой короткой войны (Фото)

Англо-занзибарская война — произошла 27-го августа 1896 года между Великобританией и султанатом Занзибар. Продолжалась в течение 38 минут и вошла в историю как самая короткая война (согласно книге рекордов Гиннесса). Война началась после того, как султан Хамад ибн Тувайни, который активно сотрудничал с британской колониальной администрацией, умер 25 августа 1896 г. После этого его двоюродный брат Халид ибн Баргаш, пользовавшийся поддержкой немцев, захватил власть в результате переворота.
photochronograph.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Великобритания, История, Занзибар, XIX век, Англо-занзибарская война.
03:35 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь