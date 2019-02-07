38 минут для победы: Краткая история самой короткой войны (Фото) Англо-занзибарская война — произошла 27-го августа 1896 года между Великобританией и султанатом Занзибар. Продолжалась в течение 38 минут и вошла в историю как самая короткая война (согласно книге рекордов Гиннесса). Война началась после того, как султан Хамад ибн Тувайни, который активно сотрудничал с британской колониальной администрацией, умер 25 августа 1896 г. После этого его двоюродный брат Халид ибн Баргаш, пользовавшийся поддержкой немцев, захватил власть в результате переворота.