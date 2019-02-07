Скачать
Четверг, 07.02.2019
Украинцам снизили нормы потребления газа: опубликованы новые цифры
Украинцам снизили нормы потребления газа
Ждем новых реформ: в НАТО отреагировали на &quot;евроатлантическое&quot; голосование Рады
В НАТО отреагировали на "евроатлантическое" голосование Рады
Павелко избран в Исполком УЕФА
Павелко избран в Исполком УЕФА
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля

Дочь американской актрисы Хейден Панеттьер переехала к отцу в Украину

Смотрите фото (3)
Дочь американской актрисы Хейден Панеттьер переехала к отцу в Украину
16:46 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что дочь украинского боксера Владимира Кличко и голливудской актрисы Хейден Панеттьер переехала в Украину.

О том, что 4-летняя Кайя Евдокия Кличко теперь будет жить с отцом сообщил источник из близкого окружения пары.

"Она понимает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы ребенок жил с ней. Это печальная ситуация", - сообщил инсайдер. 

Новость о переезде Кайи Евдокии к отцу не стала большой неожиданностью для публики, ведь в последнее время ее мать Хейден Панеттьер все чаще замечают в компании нового бойфренда и в состоянии алкогольного опьянения. К слову, с воспитанием дочери 42-летнему Владимиру Кличко помогает его мать и бабушка Кайи Евдокии Надежда Ульяновна.

Елизавета ІІ уже решила, что подарит на новоселье принцу Гарри и Меган Маркл

Отметим, слухи о сложностях между Владимиром Кличко и Хейден Панеттер ходили давно, к тому же отношения пара не узаконила даже после рождения дочери, хотя предложение руки и сердца украинский боксер сделал еще в 2013 году. А в августе 2018 года появилась официальная информация о том, что Хейден и Владимир расстались. Появилась ли девушка у Владимира Кличко – неизвестно, а вот Хейден Панеттьер встречается с 28-летним актером Брайаном Хикерсоном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Украина, Владимир Кличко, Хейден Панеттьер, Кайя Евдокия Кличко, Брайан Хикерсон, Надежда Ульяновна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
02 В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
03 Врачи назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови
04 Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область
Рада переименовала Днепропетровскую область
Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
&quot;Евровидение 2019&quot;: Украина попала в тройку лидеров
"Евровидение 2019": Украина попала в тройку лидеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь