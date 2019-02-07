Дочь американской актрисы Хейден Панеттьер переехала к отцу в Украину

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что дочь украинского боксера Владимира Кличко и голливудской актрисы Хейден Панеттьер переехала в Украину.

О том, что 4-летняя Кайя Евдокия Кличко теперь будет жить с отцом сообщил источник из близкого окружения пары.

"Она понимает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы ребенок жил с ней. Это печальная ситуация", - сообщил инсайдер.

Новость о переезде Кайи Евдокии к отцу не стала большой неожиданностью для публики, ведь в последнее время ее мать Хейден Панеттьер все чаще замечают в компании нового бойфренда и в состоянии алкогольного опьянения. К слову, с воспитанием дочери 42-летнему Владимиру Кличко помогает его мать и бабушка Кайи Евдокии Надежда Ульяновна.

Отметим, слухи о сложностях между Владимиром Кличко и Хейден Панеттер ходили давно, к тому же отношения пара не узаконила даже после рождения дочери, хотя предложение руки и сердца украинский боксер сделал еще в 2013 году. А в августе 2018 года появилась официальная информация о том, что Хейден и Владимир расстались. Появилась ли девушка у Владимира Кличко – неизвестно, а вот Хейден Панеттьер встречается с 28-летним актером Брайаном Хикерсоном.