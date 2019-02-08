Спустя года актеры комедии "Свадьба лучшего друга" воссоединились в фотосессии

Новости шоу бизнеса: Спустя 22 года актеры воссоединились в праздничной фотосессии, посвященной Дню всех влюбленных.

В далеком 1997 году Джулия Робертс, Дермот Малруни, Камерон Диаз и Руперт Эверетт снялись в замечательной романтической комедии "Свадьба лучшего друга". Спустя 22 года благодаря изданию Entertainment Weekly актеры воссоединились в праздничной фотосессии, посвященной Дню всех влюбленных.

Звезды ромкома позируют в шикарных нарядах – на Джулии Робертс белоснежный приталенный костюм, Камерон Диаз облачена в пышное тюлевое платье. От Малруни и Эверетта, хоть и изрядно постаревших, тоже трудно отвести взгляд. Судя по счастливым лицам актеров, они сами были очень рады неожиданному воссоединению и с удовольствием предались воспоминаниям о съемках.

Робертс вспомнила самый лиричный момент в фильме: "Самой проникновенной и искренней мне показалась сцена, в которой я наконец говорю герою Дермота: "Выбери меня. Позволь мне сделать тебя счастливой". Всего одна фраза, но такая нежная и значимая".