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Спустя года актеры комедии "Свадьба лучшего друга" воссоединились в фотосессии

Спустя года актеры комедии &quot;Свадьба лучшего друга&quot; воссоединились в фотосессии
15:39 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Спустя 22 года актеры воссоединились в праздничной фотосессии, посвященной Дню всех влюбленных.

В далеком 1997 году Джулия Робертс, Дермот Малруни, Камерон Диаз и Руперт Эверетт снялись в замечательной романтической комедии "Свадьба лучшего друга". Спустя 22 года благодаря изданию Entertainment Weekly актеры воссоединились в праздничной фотосессии, посвященной Дню всех влюбленных.

Звезды ромкома позируют в шикарных нарядах – на Джулии Робертс белоснежный приталенный костюм, Камерон Диаз облачена в пышное тюлевое платье. От Малруни и Эверетта, хоть и изрядно постаревших, тоже трудно отвести взгляд. Судя по счастливым лицам актеров, они сами были очень рады неожиданному воссоединению и с удовольствием предались воспоминаниям о съемках.

Робертс вспомнила самый лиричный момент в фильме: "Самой проникновенной и искренней мне показалась сцена, в которой я наконец говорю герою Дермота: "Выбери меня. Позволь мне сделать тебя счастливой". Всего одна фраза, но такая нежная и значимая".

 
 
 
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You are cordially invited to attend the reunion of #MyBestFriendsWedding!

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Все по теме:

Фильм, Джулия Робертс, Романтическая комедия, Камерон Диаз, "Свадьба лучшего друга", Дермот Малруни, Руперт Эверетт.
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