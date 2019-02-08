Бодипозитив набирает обороты: художник дорисовывает лишний вес знаменитостям (Фото)

Тренд на бодипозитив и принятие своей внешности не сбавляет обороты. Моделей plus-size уже можно видеть на обложках, и всё больше людей выступают против унижения полных людей. Таким человек является и художник Джей Ти (Jay Tee). Он не доволен засилием худых девушек на экране и выражает свой протест, добавляя знаменитостям лишние килограммы, пытаясь изменить привычные эталоны. "Красота бывает разных размеров!" - так заявляет он в своем Инстаграме.