Оля Цибульская сделала сенсационное признание (Видео)

Новости шоу бизнеса: Цибульская призналась, что ей действительно предлагали деньги за секс.

Отказ поставил под угрозу карьеру звезды. Влиятельный человек был частым гостем концертов певицы, куда приходил с законной женой.

В новом интервью для проекта "Отдушивдушу" Цибульская призналась, что ей действительно предлагали деньги за секс. Через знакомых поклонник получил номер телефона Цыбульской, а после того как она перестала брать трубку – забрасывал сообщениями.

"Писал, что я не понимаю от чего отказываюсь, что он "будет настаивать". Я ответила, что в его возрасте нужно настаивать шишки на спирту и втирать в поясницу", – вспоминает Оля.

Впрочем, такая шутка не сошла певице с рук. Более того, после отказа влиятельный "ухажер" угрожал навсегда завершить карьеру звезды и делал для этого все возможное.

Звезда рассказала, что из-за его обиды ее банили в проектах и распускали грязные сплетни. Несмотря на все, артистка ни разу не пожалела о своем решении.

"Главное, я не хотела плюнуть на себя в зеркало", – прокомментировала свою позицию Оля Цибульская.