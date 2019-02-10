Звезда "Дневников вампира" встречается с режиссером Грантом Меллоном

Новости шоу бизнеса: Нина и Грант не торопятся сделать свой роман достоянием публики, но, "хотя отношения пока держатся в секрете, с друзьями Нина называет Гранта своим бойфрендом".

Вслед за новостью о том, что Пол Уэсли теперь женатый человек, появилась новость и о личной жизни его коллеги по "Дневникам вампира" Нины Добрев: оказывается, в жизни актрисы появился новый мужчина – сценарист и режиссер Грант Меллон, с которым Нина начала встречаться совсем недавно.

Инсайдер также добавляет, что за то короткое время, что друзья Добрев провели с Грантом (например, на недавней вечеринке по случаю 30-летия актрисы), новый избранник Нины уже успел им понравиться. Одобрила Меллона и лучшая подруга Нины, Джулианна Хаф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @maxpapendieck Публикация от @ grantmellon 20 Июл 2017 в 12:52 PDT

Несмотря на "печать одобрения" со стороны друзей, "Нина и Грант специально стараются привлекать к своим отношениям как можно меньше внимания" – Добрев, как утверждает инсайдер, очень счастлива с новым мужчиной и не хочет все испортить публичностью.

До появления Гранта Меллона Нине приписывали роман с коллегой-актером – звездой "Королев крика" Гленном Пауэллом. Актер действительно частенько сопровождал Нину на всевозможных выходах в свет и даже отправился с ней вместе на свадьбу Джулианны Хаф в Айдахо.