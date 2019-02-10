Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
МинВОТ сообщило об изменении законодательства для участия переселенцев в выборах
МинВОТ сообщило об изменении законодательства для участия переселенцев в выборах
ООН назвал самый востребованный навык выпускника ВУЗа через 10 лет
Назван самый востребованный навык выпускника
Ломаченко прибыл в США для подготовки к апрельскому бою
Ломаченко прибыл в США для подготовки к апрельскому бою
Монатик взорвал Сеть редким фото со своими сыновьями
Монатик взорвал Сеть редким фото со своими сыновьями

Звезда "Дневников вампира" встречается с режиссером Грантом Меллоном

Звезда &quot;Дневников вампира&quot; встречается с режиссером Грантом Меллоном
13:15 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Нина и Грант не торопятся сделать свой роман достоянием публики, но, "хотя отношения пока держатся в секрете, с друзьями Нина называет Гранта своим бойфрендом".

Вслед за новостью о том, что Пол Уэсли теперь женатый человек, появилась новость и о личной жизни его коллеги по "Дневникам вампира" Нины Добрев: оказывается, в жизни актрисы появился новый мужчина – сценарист и режиссер Грант Меллон, с которым Нина начала встречаться совсем недавно.

Инсайдер также добавляет, что за то короткое время, что друзья Добрев провели с Грантом (например, на недавней вечеринке по случаю 30-летия актрисы), новый избранник Нины уже успел им понравиться. Одобрила Меллона и лучшая подруга Нины, Джулианна Хаф. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@maxpapendieck

Публикация от @ grantmellon

Американский актер Пол Уэсли тайно женился

Несмотря на "печать одобрения" со стороны друзей, "Нина и Грант специально стараются привлекать к своим отношениям как можно меньше внимания" – Добрев, как утверждает инсайдер, очень счастлива с новым мужчиной и не хочет все испортить публичностью.

До появления Гранта Меллона Нине приписывали роман с коллегой-актером – звездой "Королев крика" Гленном Пауэллом. Актер действительно частенько сопровождал Нину на всевозможных выходах в свет и даже отправился с ней вместе на свадьбу Джулианны Хаф в Айдахо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нина Добрев, Дневники вампиров, Грант Меллон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Ольги: значение имени и поздравления
02 Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
04 Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
05 Елена Кравец показала семейную фотографию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мангера исключили из состава депутатов &quot;Батькивщины&quot;
Мангера исключили из состава депутатов "Батькивщины"
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
Медики назвали фрукты, нормализующие артериальное давление
Медики назвали фрукты, нормализующие артериальное давление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь