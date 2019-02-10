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Новый бойфренд Хайден Панеттьери опровергает слухи о местонахождении дочки актрисы

Новый бойфренд Хайден Панеттьери опровергает слухи о местонахождении дочки актрисы
22:18 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Новость о том, что дочь Кличко и Панеттьери живет в украинской столице, опроверг новый бойфренд актрисы.

28-летний Хикерсон заявил, что информация не соответствует действительности и добавил, что в настоящее время его возлюбленная отдыхает на одном из курортов вместе с дочкой и ее отцом.

"На самом деле Хайден сейчас на семейном отдыхе со своей дочерью и чемпионом (Владимиром Кличко), так что не верьте всему, что пишут. Она замечательная мама", - сообщил он в разговоре с изданием Access.

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Отметим, в Сети появилось несколько снимков Кличко и его дочери Кайи, сделанные на пляже в Барбадосе, что косвенно подтверждает заявление нового бойфренда Панеттьери. Однако папарацци пока так и не удалось сделать ни одного совместного снимка Панеттьери с дочкой на курорте.

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Напомним, о расставании Хайден Панеттьери и Владимира Кличко стало известно в августе 2018 года.

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Владимир Кличко, Хайден Панеттьери, Кайя Евдокия Кличко, Брайан Хикерсон.
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