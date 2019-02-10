Новый бойфренд Хайден Панеттьери опровергает слухи о местонахождении дочки актрисы

Новости шоу бизнеса: Новость о том, что дочь Кличко и Панеттьери живет в украинской столице, опроверг новый бойфренд актрисы.

28-летний Хикерсон заявил, что информация не соответствует действительности и добавил, что в настоящее время его возлюбленная отдыхает на одном из курортов вместе с дочкой и ее отцом.

"На самом деле Хайден сейчас на семейном отдыхе со своей дочерью и чемпионом (Владимиром Кличко), так что не верьте всему, что пишут. Она замечательная мама", - сообщил он в разговоре с изданием Access.

Отметим, в Сети появилось несколько снимков Кличко и его дочери Кайи, сделанные на пляже в Барбадосе, что косвенно подтверждает заявление нового бойфренда Панеттьери. Однако папарацци пока так и не удалось сделать ни одного совместного снимка Панеттьери с дочкой на курорте.

Напомним, о расставании Хайден Панеттьери и Владимира Кличко стало известно в августе 2018 года.