Анатолий Анатолич подарил своей жене шикарный подарок на День святого Валентина

Новости шоу бизнеса: Украинский радио- и телеведущий презентовал любимой Porsche Cayenne.

Пока Муж Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, советует поклонникам о том, как сделать подарок на День святого Валентина своими руками, популярный радиоведущий, не ожидая 14 февраля, уже обрадовал свою жену подарочком на сумму 1 млн грн.

Супруга Анатолича была очень благодарной за желтый Porsche Cayenne, который обнаружила на парковке возле своего дома. "Я в шоке", - только и написала супруга на своей странице в соцсети.

А тем временем, мы собрали для вас подборку идей о том, как порадовать любимых людей вкусными валентинками.