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Кайли Дженнер показала невероятный сюрприз от любимого

Кайли Дженнер показала невероятный сюрприз от любимого
14:01 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Возлюбленный Дженнер соорудил настоящий цветочный туннель.

Сестра популярной телезвезды Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер показала, как ее поздравил с Днем влюбленных ее возлюбленный и отец ее ребенка Трэвис Скотт.

Придя домой, Дженнер обнаружила настоящий туннель из огромных цветочных сооружений в форме сердца, окруженные свечами. Сюрприз от любимого Кайли сразу же запечатлела на видео и поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Похоже, что Кайли уже выбрала наряд для празднования Дня святого Валентина. 

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

В бикини и пиджаке: Кайли Дженнер надеется увеличить количество подписчиков

На своей странице в Instagram она опубликовала фото в красивом красном платье с высоким разрезом. Образ девушка дополнила нюдовыми лодочками на каблуке.

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Все по теме:

Сюрприз, Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, Подарок от возлюбленного, Цветочный туннель.
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