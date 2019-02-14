Кайли Дженнер показала невероятный сюрприз от любимого

Сестра популярной телезвезды Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер показала, как ее поздравил с Днем влюбленных ее возлюбленный и отец ее ребенка Трэвис Скотт.
Придя домой, Дженнер обнаружила настоящий туннель из огромных цветочных сооружений в форме сердца, окруженные свечами. Сюрприз от любимого Кайли сразу же запечатлела на видео и поделилась со своими подписчиками в соцсетях.
Похоже, что Кайли уже выбрала наряд для празднования Дня святого Валентина.
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На своей странице в Instagram она опубликовала фото в красивом красном платье с высоким разрезом. Образ девушка дополнила нюдовыми лодочками на каблуке.