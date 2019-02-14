Кайли Дженнер показала невероятный сюрприз от любимого

Новости шоу бизнеса: Возлюбленный Дженнер соорудил настоящий цветочный туннель.

Сестра популярной телезвезды Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер показала, как ее поздравил с Днем влюбленных ее возлюбленный и отец ее ребенка Трэвис Скотт.

Придя домой, Дженнер обнаружила настоящий туннель из огромных цветочных сооружений в форме сердца, окруженные свечами. Сюрприз от любимого Кайли сразу же запечатлела на видео и поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Похоже, что Кайли уже выбрала наряд для празднования Дня святого Валентина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 9 Фев 2019 в 11:24 PST

На своей странице в Instagram она опубликовала фото в красивом красном платье с высоким разрезом. Образ девушка дополнила нюдовыми лодочками на каблуке.