Необычный наряд королевы Елизаветы II поразил публику

Новости шоу бизнеса: На днях Ее Величество дала аудиенцию для Верховного комиссара Барбадоса и Администратора Северной территории в Австралии.

На мероприятии королева Елизавета II появилась в симпатичном светлом платье с интересным декоративным элементом на талии и выглядела особенно торжественно. Такого фасона платьев мы на королеве еще не видели, обычно она предпочитает наряды прямого силуэта.

Также в этот день на ней были любимые жемчужные украшения, брошь, традиционная укладка и макияж с акцентом на губы. Обула Елизавета II лаковые туфли на небольших каблуках.

Так как Ее Величество вернулась в Букингемский дворец после каникул в Сандрингеме, предполагаем, что видеть ее в светском обществе мы теперь будем чаще.