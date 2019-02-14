Жакет на голое тело: пример того, как сделать из скромного образа соблазнительный

Все больше знаменитостей демонстрируют смелый вариант, как можно носить костюм и выглядеть соблазнительно в нем.
К примеру, именно такой образ подготовила популярная певица Бейонсе для празднования Дня Святого Валентина.
Артистка разместила на своей странице в Instagram новые снимки, на которых она позирует в облегающем белом жакете с блестящими вставками и в мини-юбке из комплекта. Бейонсе подчеркнула глубокое декольте еще и ожерельем с бриллиантами.
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