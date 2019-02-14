Жакет на голое тело: пример того, как сделать из скромного образа соблазнительный

Новости шоу бизнеса: Звезды, которые осмелились примерить провокационный образ, и не пожалели.

Все больше знаменитостей демонстрируют смелый вариант, как можно носить костюм и выглядеть соблазнительно в нем.

К примеру, именно такой образ подготовила популярная певица Бейонсе для празднования Дня Святого Валентина.

Артистка разместила на своей странице в Instagram новые снимки, на которых она позирует в облегающем белом жакете с блестящими вставками и в мини-юбке из комплекта. Бейонсе подчеркнула глубокое декольте еще и ожерельем с бриллиантами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 12 Фев 2019 в 4:55 PST