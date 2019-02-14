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Жакет на голое тело: пример того, как сделать из скромного образа соблазнительный

Жакет на голое тело: пример того, как сделать из скромного образа соблазнительный
21:33 Сегодня Телеграф Фото: beyonce

Новости шоу бизнеса: Звезды, которые осмелились примерить провокационный образ, и не пожалели.

Все больше знаменитостей демонстрируют смелый вариант, как можно носить костюм и выглядеть соблазнительно в нем.

К примеру, именно такой образ подготовила популярная певица Бейонсе для празднования Дня Святого Валентина.

Артистка разместила на своей странице в Instagram новые снимки, на которых она позирует в облегающем белом жакете с блестящими вставками и в мини-юбке из комплекта. Бейонсе подчеркнула глубокое декольте еще и ожерельем с бриллиантами.

 
 
 
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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

 

 

 
 
 
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My new SS19 campaign for #BCBGMAXAZRIA is out now! What are your favorite looks? #BCBGxROSIE #Ad

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

 
 
 
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Все по теме:

Бейонсе, Ким Кардашьян, Пиджак, Кендалл Дженнер, Пиджак на голое тело.
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