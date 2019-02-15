Названа предварительная причина ухода из жизни Сергея Захарова

Новости шоу бизнеса: Талантливый эстрадный исполнитель Сергей Георгиевич Захаров скончался в Москве в возрасте 68 лет.

Названа вероятная причина смерти народного артиста России Сергея Захарова, скончавшегося в ночь на 14 февраля в одной из столичных больниц.

Прославненный баритон, славу которому принесли хиты "Московские окна" и "Три белых коня", умер в одном из медицинских учреждений. По предварительным сведениям осведомленного источника, причиной ухода из жизни артиста стала сердечная недостаточность.

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаеве. В 1971-м поступил в училище имени Гнесиных в Москве, а затем перевёлся в Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. С 1973 года работал в ленинградском "Мюзик-холле". Большую известность артист получил после побед на международных конкурсах "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше.

Свой творческий путь Сергей Захаров начал в детском возрасте. Петь он стал с пяти лет, когда впервые услышал из радиоприемника арию Мистера Икс из легендарной оперетты "Принцесса цирка". Свои способности артист продолжил развивать в армии и вскоре начал обучаться в столичном училище Гнесиных. Учебное заведение певец не окончил, однако успел стать солистом Государственного оркестра эстрадной музыки. Захаров побывал на гастролях более чем в сорока странах, о его творчестве было написано как минимум двести статей.