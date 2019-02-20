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Кто заменил Лагерфельда: Виржини Виар - новый креативный директор Chanel

Кто заменил Лагерфельда: Виржини Виар - новый креативный директор Chanel
14:56 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф

Новости шоу бизнеса: Вчера, 19 февраля, СМИ взорвались сообщениями, что умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд.

Причина смерти 85-летнего креативного директора Chanel пока не известна, но уже объявили, кто возглавит модный дом после его смерти. Агентство Reuters, ссылаясь на анонимный источник в Chanel, сообщает, что на посту Карла Лагерфельда сменит Виржини Виар, его заместитель, которая вышла в финале последнего шоу Chanel Haute Couture вместо маэстро.

 

Ранее о смене руководства в Chanel, которому Лагерфельд посвятил последние 36 лет, говорили только в светских беседах и узких кругах, то теперь в этом появилась прямая необходимость.

Виар появилась в компании Лагерфельда впервые в прошлом году на показе Chanel Cruise 2018/2019. Тогда все СМИ обсуждали появление весьма загадочной женщины, завоевавшей приверженность дизайнера. Второй раз она была замечена на показе весна-лето 2019. Но на самом деле женщина уже не первый год знает Карла. Стало известно, что она работает с дизайнером последние 30 лет.

Цитаты Карла Лагерфельда: о красоте, о жизни, о моде

Она пришла в модный дом Chanel стажером в студию вышивания в 1987 году и за четыре года смогла добиться успеха, а именно: получить должность студийного директора. Она часто отвечала за воплощение в жизнь идей Карла Лагерфельда, работала с всей креативной командой и контролировала большое количество процессов, имеющих отношение к созданию модных коллекций, поэтому ее часто называли серым кардиналом модного бренда. Дизайнер неоднократно отмечал, что она - источник его вдохновения и та, "которая превзошла совершенство". Виржини часто давала ценные идеи Карлу и часто адаптировала их под нужды современных женщин.

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Все по теме:

Мода, Chanel, Дизайнер, Карл Лагерфельд, Модный дом, Креативный директор, Виржини Виар.
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