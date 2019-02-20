Надежда Дорофеева изумила поклонников новым образом

Новости шоу бизнеса: Новое фото на своей странице опубликовала украинская певица.

Недавно Надя Дорофеева вернулась с Нью-Йорка, где звезда проводила время на Неделе моде, не забывая при этом радовать своих фанатов стильными, и в то же время необычными образами. Украинская модница не была обделена вниманием ни папарацци, ни своим мужем Владимиром Дантесом.

И в это раз певица показала себя на снимке в довольно бунтарском наряде, который называется" total black" образ.

На снимке звезда одета в довольно мрачный тон: черную водолазку и черные кожаные укороченные брюки. Свой образ Надя дополнила большими темными кроссовками.

С волосами певица не церемонилась - просто завязала пучок. С макияжа - черная помада - отличительная, в последнее время, изюминка певицы.

Поклонники мгновенно начали комментировать новый образ Дорофеевой: "Как всегда, модная!", "Класс, на рокершу похожа", "Супер модна і крута Надя". Фото набрало свыше 130 тысяч лайков.