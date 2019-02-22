Экс-"ангел" Victoria's Secret отдыхает с мужем в Перу: яркие фото

Новости шоу бизнеса: Влюбленные посетили место в горах, где находится потерянный город инков Мачу-Пикчу, а также показали трогательное селфи вдвоем.

Знаменитая модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Миранда Керр отправилась в путешествие в экзотическую страну на западе Южной Америки Перу. Компанию звезде составил ее возлюбленный мужчина Эван Шпигель.

Яркие снимки из путешествия модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Влюбленные посетили место в горах, где находится "потерянный город инков Мачу-Пикчу, а также показали трогательное селфи вдвоем. В серии снимков Миранда продемонстрировала яркое фото с перуанцами, фотографии природы и смешное селфи с верблюдом. Керр одета в удобную одежду, спортивную обувь и кепку.