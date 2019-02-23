Скачать
Суббота, 23.02.2019
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии

Скандал с ANNA MARIA: Ягольник назвал Нацотбор на Евровидение операцией ФСБ

Скандал с ANNA MARIA: Ягольник назвал Нацотбор на Евровидение операцией ФСБ
12:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Он отметил, что "находится в диком шоке" от того, что так много участников нынешнего Нацотбора связаны с Россией и интересами России в Украине.

Украинский продюсер Александр Ягольник заявил, что шокирован поведением дуэта "Анна-Мария". кроме того, некоторые нынешние конкурсанты вызывают немало вопросов. Ягольник считает, что нацотбор напоминает операцию российских спецслужб, пишет Styler.

Он отметил, что "находится в диком шоке" от того, что так много участников нынешнего Нацотбора связаны с Россией и интересами России в Украине.

"Я смущен до сих пор, особенно когда воочию увидел интервью Анны с Марией. Мне показалось, что этот отбор – это какая-то очередная спецоперация ФСБ над украинским шоу-бизнесом",– говорит Ягольник.

Накануне заключительного этапа Национального отбора на Евровидение-2019 вокруг сестер Опанасюк вспыхнул громкий скандал. Так, в эфире одного из телеканалов сестры Опанасюк не захотели дать четкий ответ на вопрос, состоялась ли оккупация Крыма.

Впоследствии выяснилось, что их мать Лариса Опанасюк активно поддерживает оккупационные власти на полуострове и получает письма с благодарностями от главы Кремля Путина.

Ягольник заявил, что беременность Могилевской - пиар

По его словам, "все выстроили так, что кто бы ни поехал от Украины на Евровидение, артиста так или иначе будут связывать с Россией".

"Нет гарантий, что дальнейшие интервью уже в Тель-Авиве не принесут еще сюрпризов вроде интервью девушек из Симферополя", – заявил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Продюссер, Александр Ягольник, Анна-Мария, ANNA MARIA, Дуэт Анна-Мария.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора
02 Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
03 Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
05 Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Столкновения на границе Венесуэлы: Белый дом сделал заявление
Столкновения на границе Венесуэлы: Реакция Белого дома
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь