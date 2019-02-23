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"Наконец-то все узнали": Потап неожиданно признался, какие у него отношения с NK

"Наконец-то все узнали": Потап неожиданно признался, какие у него отношения с NK
14:19 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Настю Каменских якобы не смутил такой поворот событий, она сделала вид, якобы ничего не произошло.

Известный украинский певец Алексей Потапенко (Потап) сделал заявление о якобы романе с Настей Каменских. Так, на съемках первого эфира юбилейного пятого сезона "Лиги Смеха" Потап стал тренером-джокером, в юмористической манере лидер команды "Днепр" Игорь Ласточкин спросил у певца: "Мутишь с Каменских?". "Да", – ответил Потап, пишут "Факты".

В тот момент в зале находилась и сама Настя Каменских, которую этот эпизод якобы не смутил.

Сразу после выступления не смогла смолчать и певица Оля Полякова. "Наконец-то все узнали то, о чем мы и так давно знали", — сказала она.

Напомним, дуэт "Потап и Настя" уже более года на паузе, так как Настя Каменских решила заняться сольной карьерой. В то же время артисты подчеркнули, что наступит момент, когда они воссоединятся.

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В программе "Слава+" Настя Каменских призналась, их с Потапом дуэт до сих пор на паузе из-за высокой загруженности.

"Это не брехливая пауза. Просто когда и как – это неизвестно даже нам с Лешей. Мы сейчас занимаемся своими проектами, и ты не можешь просто взять и начать делать что-то третье, для этого нужен правильный ход. В самый неожиданный момент, когда этого никто уже не ждет, мы на костылях с Лешей выйдем и споем", – утверждает Настя.

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Настя Каменских, Потап, Потап и Настя, Алексей Потапенко.
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