Анита Луценко показала спортивную маму

Новости шоу бизнеса: Тренер и телеведущая Анита Луценко — пример и мотивация для многих из нас.

Оказывается, положительное фитнес-влияние Аниты распространяется не только на фолловеров и зрителей, но и на ее близких.

Сегодня Луценко опубликовала в инста-эккаунте фото своей 63-летней мамы, которая ведет спортивный образ жизни и выглядит соответственно.

"Когда меня спрашивают, не поздно ли начать заниматься собой в 42 года например, то я делаю вот так ?Моей маме 63 года и когда-то она была сердечником на таблетках? Каждое утро она делает парочку упражнений на гибкость, а в турах не пропускает ни лекции ни тренировки. Вы можете всё и в любом возрасте, тело будет только благодарно, если вы начнёте уделять ему внимание, вдохнёте жизнь и начнёте замечать где зажато, где сгорблено, где немеет! Всё можно исправить! В любом возрасте не поздно! И в 40 и в 50 и в 60 и даже в 70? А ваши мамы занимаются своим телом? Или вышла замуж и можно на Релакс?", - подписала снимок Анита.