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Анита Луценко показала спортивную маму

Анита Луценко показала спортивную маму
17:49 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Тренер и телеведущая Анита Луценко — пример и мотивация для многих из нас.

Оказывается, положительное фитнес-влияние Аниты распространяется не только на фолловеров и зрителей, но и на ее близких.

Сегодня Луценко опубликовала в инста-эккаунте фото своей 63-летней мамы, которая ведет спортивный образ жизни и выглядит соответственно.

 
 
 
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Когда меня спрашивают, не поздно ли начать заниматься собой в 42 года например, то я делаю вот так Моей маме 63 года и когда-то она была сердечником на таблетках каждое утро она делает парочку упражнений на гибкость, а в турах не пропускает ни лекции ни тренировки Вы можете всё и в любом возрасте, тело будет только благодарно, если вы начнёте уделять ему внимание, вдохнёте жизнь и начнёте замечать где зажато, где сгорблено, где немеет! Всё можно исправить! В любом возрасте не поздно! И в 40 и в 50 и в 60 и даже в 70 А ваши мамы занимаются своим телом? Или вышла замуж и можно на Релакс?;) P.S. Фитнес-лагерь окончен! Скоро фото отчёт Чёрная кофта @wowbodyshop Кроссовки @puma

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Анита Луценко рассказала, каким должно быть правильное питание

"Когда меня спрашивают, не поздно ли начать заниматься собой в 42 года например, то я делаю вот так ?Моей маме 63 года и когда-то она была сердечником на таблетках? Каждое утро она делает парочку упражнений на гибкость, а в турах не пропускает ни лекции ни тренировки. Вы можете всё и в любом возрасте, тело будет только благодарно, если вы начнёте уделять ему внимание, вдохнёте жизнь и начнёте замечать где зажато, где сгорблено, где немеет! Всё можно исправить! В любом возрасте не поздно! И в 40 и в 50 и в 60 и даже в 70? А ваши мамы занимаются своим телом? Или вышла замуж и можно на Релакс?", - подписала снимок Анита.

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Телеведущая, Тренер, Анита Луценко, Мама Аниты Луценко.
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