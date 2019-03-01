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Пятница, 01.03.2019
Как изменился наш мир за последние 100 лет (Фото)
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Как изменился наш мир за последние 100 лет (Фото)

Современному человеку, особенно молодому, сложно себе представить мир без мобильной связи, интернета, электротранспорта, современной медицины. Жизнь без современных технологий кажется тяжелой, безрадостной и даже опасной. Но, будьте спокойны, наши предки столетие назад были довольны жизнью даже больше чем мы, ведь получали все, что им казалось нужным и не имели завышенных запросов, как мы.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Фото, Быт, 100 лет, До и после, Мир изменился.
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