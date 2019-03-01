|
|
Как изменился наш мир за последние 100 лет (Фото)
Современному человеку, особенно молодому, сложно себе представить мир без мобильной связи, интернета, электротранспорта, современной медицины. Жизнь без современных технологий кажется тяжелой, безрадостной и даже опасной. Но, будьте спокойны, наши предки столетие назад были довольны жизнью даже больше чем мы, ведь получали все, что им казалось нужным и не имели завышенных запросов, как мы.
Жизнь маленькой фауны домашнего сада в объективе Сары-Джей Аллен (Фото)
Забавная игра слов, которая вас рассмешит
С первым днем весны: прикольные открытки для близких и друзей
Забавные фото, доказывающие, что во всем есть позитив
Поразительные столовые горы - тепуи (Фото)
Невероятные древние айсберги в объективе Ральфа Клевенджера и Алекса Корнелла (Фото)
Ожидание и реальность весенних деньков
Путешествие - лучшая панацея от тоски и житейских проблем (Фото)
Реалистичные уличные работы нью-йоркского художника (Фото)
Смешные снимки, которые доказывают, что Азия полна колоритов
Мода 2019: мужские стильные образы этой весной (Фото)
Весенний маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна с бабочками (Фото)
Мужчины, которые будут ждать возлюбленных и во время апокалипсиса (Фото)
Прикольные демотиваторы на разные темы для отличного настроения
Милый фотоархив девочек-тройняшек (Фото)
Подборка книг, которую должна прочитать каждая женщина (Фото)
Белорусская модель Марина Линчук в объективе Фила Пойнтера (Фото)
Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение
Герои "ужастиков" о которых слышал каждый
Фальшивые фотографии, которые видел весь мир
Фильмы, которые обязательно должны посмотреть фанаты "Хатико"
Бокал вина полезен для здоровья - говорят врачи
Продукты, которые содержат большое количество вредных трансжиров
Неловкие котейки, чьим хозяевам пришлось спасать своих питомцев
Поделки для сада своими руками - необычные украшения (Фото)