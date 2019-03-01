Арсен Мирзоян показал архивное фото

На фото певец позирует в компании двоих девушек.
40-летний украинский певец Арсен Мирзоян решил вспомнить юность и показал поклонникам, как выглядел в прошлом.
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Неформал радянського періоду. Добраніч :) #арсенмірзоян #ussr #hyppie #неформал #rock #rocknroll #ukraine #goodnight
"Неформал советского периода. Спокойной ночи :)", – подписал фото Арсен Мирзоян.
Подписчикам понравилось архивное фото, но многие считают, что сейчас Арсен Мирзоян выглядит лучше: "Отлично. Но сейчас красивее!".