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Пятница, 01.03.2019
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Некогда отдыхать: Хилари Дафф вернулась к работе спустя 4 месяца после родов

Некогда отдыхать: Хилари Дафф вернулась к работе спустя 4 месяца после родов
19:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Хилари Дафф отлично удается жонглировать сразу несколькими амплуа.

Она и жена, и мать, и по-прежнему востребованная актриса. Звезда сериала "Юная" вернулась к работе всего через четыре месяца после рождения второго ребенка. Хилари была замечена на съемочной площадке шоу в Нью-Йорке.

Всего за день до этого 31-летняя Дафф опубликовала в Instagram снимок дочери Бэнкс, которая отметила свой 4-ый месяц со дня рождения. После уютных выходных со своей семьей актрисе пришлось вернуться к работе, ведь новый сезон сериала от Paramount Network не будет ждать. Напомним, что в прошлом сезоне Хилари снималась беременной, костюмеры пытались это как-то замаскировать, подбирая ее героине Келси Питерс модные и оригинальные наряды, однако скрыть интересное положение Дафф было очень трудно.

 
 
 
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Sunshine bright light was 4 months yesterday! My little pixie is getting big nomnomnom

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

 

Хилари Дафф показала новый снимок с маленькой дочерью

Сериал "Юная" рассказывает о работе и жизни издательского агентсва под руководством симпатичного и мужественного Чарльза. Туда устраивается работать 40-летняя Лайза (Саттон Фостер), которая выдает себя за 20-летнюю. Она очаровывает всех, но долго скрывать свой секрет становится все труднее. В итоге Лайза постоянно попадает в комичные и забавные ситуации, а также пытается разобраться в своем любовном треугольнике.

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Съемки, Актриса, Звезда, Хилари Дафф.
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