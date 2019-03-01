Некогда отдыхать: Хилари Дафф вернулась к работе спустя 4 месяца после родов

Новости шоу бизнеса: Хилари Дафф отлично удается жонглировать сразу несколькими амплуа.

Она и жена, и мать, и по-прежнему востребованная актриса. Звезда сериала "Юная" вернулась к работе всего через четыре месяца после рождения второго ребенка. Хилари была замечена на съемочной площадке шоу в Нью-Йорке.

Всего за день до этого 31-летняя Дафф опубликовала в Instagram снимок дочери Бэнкс, которая отметила свой 4-ый месяц со дня рождения. После уютных выходных со своей семьей актрисе пришлось вернуться к работе, ведь новый сезон сериала от Paramount Network не будет ждать. Напомним, что в прошлом сезоне Хилари снималась беременной, костюмеры пытались это как-то замаскировать, подбирая ее героине Келси Питерс модные и оригинальные наряды, однако скрыть интересное положение Дафф было очень трудно.

Сериал "Юная" рассказывает о работе и жизни издательского агентсва под руководством симпатичного и мужественного Чарльза. Туда устраивается работать 40-летняя Лайза (Саттон Фостер), которая выдает себя за 20-летнюю. Она очаровывает всех, но долго скрывать свой секрет становится все труднее. В итоге Лайза постоянно попадает в комичные и забавные ситуации, а также пытается разобраться в своем любовном треугольнике.