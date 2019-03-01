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"Прошла посвящение в монахи": Анита Луценко рассказала, как однажды молчала 21 день

"Прошла посвящение в монахи": Анита Луценко рассказала, как однажды молчала 21 день
19:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ведущая призналась, что это было очень нелегко.

Анита Луценко, ведущая и фитнес-тренер, известная по передачам "Зваженi та щасливi" и "Все буде добре" недавно поделилась со своими подписчиками невероятной историей своего "посвящения в монахи". За 21 день она не произнесла не слова.

Анита рассказала: "Мой Учитель отправил меня в Тайланд, в храм к монахам - подумать. Стоимость: сколько сам дашь в конце. Варианты: 3-5-7-14-21 день. Еда: в 6 и 11 часов утра, после 12:00 монахи не едят, и мы тоже. Нельзя: читать, писать, рисовать, танцевать, тренироваться, петь, говорить, нет зеркал, давать романтичные посылы. Можно: медитация каждые 2 часа и пить чай, гулять, стирать вещи, есть до 12:00 что угодно. Подъем в 4:30. Язык: чуть выше базового английского с тайским акцентом".

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"Думала, как меня доставят домой и что напишут в газетах про мое тю-тю", - отметила о первых днях пребывания в Таиланде ведущая.

По словам Аниты, в самом конце, у нее появилось дикое желание уволиться с работы и порвать связи со всеми людьми, которые ей не нужны. "Первые слова на воле было странно произносить. Мы так много тараторим и так мало по делу", - добавила Анита.

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Таиланд, Путешествие, Медитация, Анита Луценко.
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