Алессандра Амбросио продемонстрировала акробатические способности

Модель продемонстрировала не только профессиональные навыки, но и акробатические способности.
На необычных съёмках 37-летняя Амбросио перевернулась с ног на голову. Один из кадров, на котором звезда занялась лёгкой акробатикой, опубликован в её Instagram.
Алессандра делает "свечу", подняв своё тело вверх. Знаменитость позирует в ярком жёлтом мини-платье с розовым рисунком. Фото заряжает весенним позитивом и призывает заняться спортом.
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Кроме спортивной темы, автор фотосессии, Элио Ногуера, украсил журнал и гламурными кадрами. На обложке Harper’s Bazaar Амбросио запечатлена в роскошном красно-белом платье от Schiaparelli и ботильонами такой же расцветки.