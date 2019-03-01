Алессандра Амбросио продемонстрировала акробатические способности

Новости шоу бизнеса: Алессандра Амбросио снялась в ярком фотосете для вьетнамского глянца Harper’s Bazaar.

Модель продемонстрировала не только профессиональные навыки, но и акробатические способности.

На необычных съёмках 37-летняя Амбросио перевернулась с ног на голову. Один из кадров, на котором звезда занялась лёгкой акробатикой, опубликован в её Instagram.

Алессандра делает "свечу", подняв своё тело вверх. Знаменитость позирует в ярком жёлтом мини-платье с розовым рисунком. Фото заряжает весенним позитивом и призывает заняться спортом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @bazaarvietnam by @elionogueiraofficial Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 27 Фев 2019 в 7:24 PST

Кроме спортивной темы, автор фотосессии, Элио Ногуера, украсил журнал и гламурными кадрами. На обложке Harper’s Bazaar Амбросио запечатлена в роскошном красно-белом платье от Schiaparelli и ботильонами такой же расцветки.