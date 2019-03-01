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Алессандра Амбросио продемонстрировала акробатические способности

Алессандра Амбросио продемонстрировала акробатические способности
21:39 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Алессандра Амбросио снялась в ярком фотосете для вьетнамского глянца Harper’s Bazaar.

Модель продемонстрировала не только профессиональные навыки, но и акробатические способности.

На необычных съёмках 37-летняя Амбросио перевернулась с ног на голову. Один из кадров, на котором звезда занялась лёгкой акробатикой, опубликован в её Instagram.

Алессандра делает "свечу", подняв своё тело вверх. Знаменитость позирует в ярком жёлтом мини-платье с розовым рисунком. Фото заряжает весенним позитивом и призывает заняться спортом.

 
 
 
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@bazaarvietnam by @elionogueiraofficial

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Алессандра Амбросио снова похвасталась идеальными формами

Кроме спортивной темы, автор фотосессии, Элио Ногуера, украсил журнал и гламурными кадрами. На обложке Harper’s Bazaar Амбросио запечатлена в роскошном красно-белом платье от Schiaparelli и ботильонами такой же расцветки.

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Все по теме:

Модель, Алессандра Амбросио, Victoria's Secret, Съемка, Harper’s Bazaar, Глянец, Экс-"ангел" Victoria's Secret.
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