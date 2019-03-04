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Дакота Джонсон рассказала о том, что разрушает ее жизнь

Дакота Джонсон рассказала о том, что разрушает ее жизнь
19:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда дала откровенное интервью.

На красной дорожке звезды всегда отлично выглядят, улыбаясь перед камерами папарацци. Однако часто их переполняют негативные эмоции или плохое самочувствие. Так, в новом интервью голливудская актриса Дакота Джонсон рассказала о том, что разрушает ее жизнь.

Звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" дала откровенное интервью иностранному изданию InStyle. За разговором она эмоционально рассказала о ежемесячных пытках, которые ей приходится переживать, добавив, что она не может с этим ничего поделать

"Каждый месяц, в определенные дни менструального цикла, я прохожу через ад. Сопутствующие им гормональные перестройки просто сводят меня с ума. И я не могу с этим справиться", – призналась Дакота Джонсон.

Дакота Джонсон снялась для обложки глянца

После этого она призналась, что каждый раз ее шокирует все больше то, что происходит с ее телом и мозгом.

"Моя грудь увеличивается в восемь раз. Это по-настоящему болезненный и травматичный период для меня, он разрушает мою жизнь, а самое печальное то, что я не могу к этому привыкнуть", – сказала голливудская актриса.

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Знаменитости, Интервью, Пятьдесят оттенков серого, Дакота Джонсон.
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