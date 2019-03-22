17-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть

Новости шоу бизнеса: Ее фото в купальнике взбудоражило Сеть и сделало звездой социальной сети Instagram.

Дочь Брежневой Соня Киперман взорвала Сеть пляжным фото, показав всем свою роскошную фигуру.

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман уже на шаг от своего совершеннолетия. 17-летняя красотка увереннл шагает по карьерной лестнице в моделинге и уже успела показать себя во все красе.

На днях аккаунт Брежневой-младшей обновился. Девушка опубликовала снимок, сделанный на побережье океана. Соня позировала в стильном раздельном купальнике с черным верхом и белым низом. Лицо она закрыла большими черными очками. Однако фанаты в основном оценивали фигуру и, стоит отметить, остались довольны.

"Не пляжный человек (я случайно сохранила это фото)", – написала дочь Веры Брежневой под фото.

К слову, Соня Киперман большую часть времени проводит за границей. Девушка учится в США. Там же она встречается с молодым человеком по имени Хоук. Пара не раз устраивала совместные поездки за рубеж и появлялась вместе на вечеринках. Бойфренд Сони специализируется на съемках видеороликов о путешествиях. У него есть канал на YouTube, где он выкладывает свое творчество.