Оля Фреймут ностальгирует во Львове

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая приехала во Львов со своей семьей.

22 марта пройдет церемония награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины". Официальное мероприятие будет вести популярная телеведущая Ольга Фреймут.

Фреймут опубликовала фото на своей странице в Instagram, которое прокомментировала мыслями и воспоминаниями о своем детстве в родном городе.

"Проснуться во Львове - проснуться в детстве... Рассказывала детям : "Вот через дорогу окна моей университетской аудитории... Видите красивое здание с барельефами? Это мой университет! А вот господин переходит дорогу - без волос, Валерий, да, ибо не носил в детстве шапку... Евдокия! А вот машина с мороженым; и бабунечка с пустым пакетиком - бежит на Краковский рынок купить картофель и зелье. Валерий, а видишь барышню в новых туфельках ? Ей идти неудобно, наверное сейчас празднует день рождения". Милый Львов. Теперь я знакомлю тебя с моими детьми", - прокомментировала снимок Фреймут.

Ольга Фреймут возле университета им. Ивана Франка с зонтом

Известная телеведущая также вспоминает свою учебу в университете им. Ивана Франка, в котором училась на факультете журналистики в юности.