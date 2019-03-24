Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)

Юмористы снова пошутили над речевыми особенностями Парубия. Они представили, что было если бы политик приобрел функцию "умный дом".
Также "кварталовцы" снова высмеяли проблемы новой полиции в небольшой миниатюре.
Актеры студии пошутили также о том, почему Зеленский не берет деньги у Коломойского в миниатюре "Двойник Зеленского отвечает на вопросы".
Зрители также увидели пародию на проект "В гостях у Гордона", который выходит на одноименном YouTube-канале.
В новом выпуске также можно увидеть, как поменялась жизнь Владимира Зеленского и его жены после заявления о Президентстве.
Не забыли актеры и о прошедшем Международном женском дне. Они посвятили песню представительницам прекрасного пола "Тебе, моя родная".
В выпуске также пошутили о том, как выглядит выступление MARUV глазами зрителей.
Традиционно выпуск закончился финальной песней на социальную тему.