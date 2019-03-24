Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)

Новости шоу бизнеса: Этот выпуск запомнился огромным количеством юмора касательно кандидатуры Владимира Зеленского на пост президента и последствия его возможного назначения.

Юмористы снова пошутили над речевыми особенностями Парубия. Они представили, что было если бы политик приобрел функцию "умный дом".

Также "кварталовцы" снова высмеяли проблемы новой полиции в небольшой миниатюре.

Актеры студии пошутили также о том, почему Зеленский не берет деньги у Коломойского в миниатюре "Двойник Зеленского отвечает на вопросы".

Зрители также увидели пародию на проект "В гостях у Гордона", который выходит на одноименном YouTube-канале.

В новом выпуске также можно увидеть, как поменялась жизнь Владимира Зеленского и его жены после заявления о Президентстве.

Не забыли актеры и о прошедшем Международном женском дне. Они посвятили песню представительницам прекрасного пола "Тебе, моя родная".

В выпуске также пошутили о том, как выглядит выступление MARUV глазами зрителей.

Традиционно выпуск закончился финальной песней на социальную тему.