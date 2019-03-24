Деми Мур засветилась в платье от украинского дизайнера

Украинские бренды и фольклорные мотивы стремительно завоевывают мировой рынок. На этот раз, стало известно, что голливудская актриса Деми Мур примерила на себя вышиванку.
На празднование годовщины свадьбы Брюсса Уиллиса и Эммы Хеминг знаменитость оделась в наряд от украинского дизайнера.
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Деми Мур выбрала желтое платье от Vita Kin. Этот стильный наряд полностью покрыт белой вышивкой.
Свой образ актриса дополнила светлыми туфлями и большими солнцезащитными очками и распущенными волосами.