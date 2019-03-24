Деми Мур засветилась в платье от украинского дизайнера

Новости шоу бизнеса: Знаменитая актриса Деми Мур очаровала фанатов.

Украинские бренды и фольклорные мотивы стремительно завоевывают мировой рынок. На этот раз, стало известно, что голливудская актриса Деми Мур примерила на себя вышиванку.

На празднование годовщины свадьбы Брюсса Уиллиса и Эммы Хеминг знаменитость оделась в наряд от украинского дизайнера.

Переглянути цей допис в Instagram #TBT @moore2d #demimoore Допис, поширений (@dailymoore_) 23 Бер 2019 р. о 8:06 PDT

Деми Мур выбрала желтое платье от Vita Kin. Этот стильный наряд полностью покрыт белой вышивкой.

Свой образ актриса дополнила светлыми туфлями и большими солнцезащитными очками и распущенными волосами.