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Эта девушка - огонь: эффектные снимки Нади Дорофеевой с выступления на YUNA 2019

Эта девушка - огонь: эффектные снимки Нади Дорофеевой с выступления на YUNA 2019
12:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская группа Время и стекло во время концерта на церемонии награждения музыкальной премии YUNA 2019.

Коллектив представил свою новую украиноязычную песню "Дим".

Солистка группы Надя Дорофеева для выступления выбрала довольно откровенный наряд, который подчеркивал стройные ноги артистки. Эффектные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица вышла на сцену в сексуальном черном наряде с глубоким вырезом, дополнив свой образ колготками в сеточку и подвязкой. Шею украсил блестящий аксессуар. Помимо наряда, звезда продемонстрировала поклонникам откровенные танцы.

 
 
 
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дышите? || #времяистекло #vremyaisteklo #надядорофеева #алексейзавгородний #yunaawards #yuna2019 #дым #дим

Публикация от Время и Стекло | ФАН-КЛУБ (@vremyaisteklo.fk)

Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна

"Несите огнетушитель! Эта девушка — огонь!", "Красавица!", "Надя, почему такой откровенный костюм?", "Класс!!! Очень круто. Молодцы", "Надя, вы лучшие! Люблю безгранично! Это было супер, до сих отхожу от эмоций", "Боже ты просто бомба Надюша, ты такая красивая", "Хорошо поешь,и красивая,но не надо так одеваться", "Какой шикарный образ Надя! Как тебе идет черный", "Бедный Вовка)) Столько красоты, таланта и секса в одной барышне! Как не ревновать то такую красотку?", – комментируют снимки фаны певицы.

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Все по теме:

Фигура, Instagram, Знаменитости, Звезды, Певица, Дорофеева, Надя Дорофеева, Украинская певица, Время и Стекло, Дим.
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