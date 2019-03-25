"Человек года": Ольга Сумская блеснула на престижной премии

Новости шоу бизнеса: Актриса активно ведет свои странички в социальных сетях, регулярно пополняя их свежими снимками, в которых делится подробностями своей жизни.

Украинская актриса Ольга Сумская пришла на премию "Человек года" в стильном платье.

Народная артистка Украины Ольга Сумская в свои 52 года продолжает, что называется "цвести и пахнуть". Так, недавно она показала кадры со съемок кулинарного шоу, а вчера, 24 марта, опубликовала фото с красной дорожки престижной премии "Человек года".

Для этого выхода Ольга Сумская выбрала роскошное платье в инвертированные маки (цвет растений изменен с красного на голубой — прим. ред.). По фасону ее наряд напоминает платья японских гейш, только вот длинной не макси, а миди. Отметим, что на других фото вместе с Ольгой Сумской попозировали еще Лилия Подкопаева, приехавшая из Америки, Катя Осадчая, муж Ольги Виталий Борисюк, Александр Усик и многие другие.

"Человек года 2018. Яркий вечер в кругу друзей, лауреатов, номинантов и людей года!" — подписала снимок артистка.

Поклонники выразили восхищение внешним видом Ольги: "Шикарный наряд,очень подходит по духу любимой актрисе", "Господи, какая же вы красивая", "Лучший человек года и самая талантливая актриса! Браво, Ольга!", "Ольга, Вы, как всегда шикарно выглядите", "Приятная Роскошная женщина!!! Платье очень красивое".