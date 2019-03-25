Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

"Человек года": Ольга Сумская блеснула на престижной премии

"Человек года": Ольга Сумская блеснула на престижной премии
15:05 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса активно ведет свои странички в социальных сетях, регулярно пополняя их свежими снимками, в которых делится подробностями своей жизни.

Украинская актриса Ольга Сумская пришла на премию "Человек года" в стильном платье.

Народная артистка Украины Ольга Сумская в свои 52 года продолжает, что называется "цвести и пахнуть". Так, недавно она показала кадры со съемок кулинарного шоу, а вчера, 24 марта, опубликовала фото с красной дорожки престижной премии "Человек года". 

 

Для этого выхода Ольга Сумская выбрала роскошное платье в инвертированные маки (цвет растений изменен с красного на голубой — прим. ред.). По фасону ее наряд напоминает платья японских гейш, только вот длинной не макси, а миди. Отметим, что на других фото вместе с Ольгой Сумской попозировали еще Лилия Подкопаева, приехавшая из Америки, Катя Осадчая, муж Ольги Виталий Борисюк, Александр Усик и многие другие. 

Ольга Фреймут вышла в свет в изысканном платье

"Человек года 2018. Яркий вечер в кругу друзей, лауреатов, номинантов и людей года!" — подписала снимок артистка.

Поклонники выразили восхищение внешним видом Ольги: "Шикарный наряд,очень подходит по духу любимой актрисе", "Господи, какая же вы красивая", "Лучший человек года и самая талантливая актриса! Браво, Ольга!", "Ольга, Вы, как всегда шикарно выглядите", "Приятная Роскошная женщина!!! Платье очень красивое".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Человек года, Премии, Наряды, Образы, Артистка, Ольга Сумская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь