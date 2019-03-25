Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Стильный голубой total look от первой леди Франции

Стильный голубой total look от первой леди Франции
21:26 Пн, 25 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Во время нового выхода в Провансе Бриджит Макрон продемонстрировала нежный total look.

65-летняя Бриджит Макрон всегда сопровождает своего мужа Эммануэля во время его поездок по Франции или визитов в другие страны. Первая леди Франции поражает отменным вкусом и стильными современными нарядами. 

Монохромный образ в голубом цвете считают так называемым почерком первых леди. Ведь такие "луки" когда-то часто носила Жаклин Кеннеди, а теперь практикует Мелания Трамп. Жена президента Франции Бриджит Макрон решила принять во внимание стильный образ и повторила его во время визита в Прованс.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Les Macron sont arrivés à Beaulieu-sur-Mer pour un dîner privé avec le couple présidentiel chinois #EmmanuelMacron #BrigitteMacron #Macron

Публикация от Emmanuel et Brigitte Macron (@emmanueletbrigittemacron)

Бриджит Макрон надела во время официального визита кроссовки

65-летняя первая Леди решила одеть пастельный total look на встречу с китайским лидером. На ней было платье до колен с вшитым карманом с левой стороны, а поверх накинула двубортное пальто в тон. Разбавили ее монохромный образ бордовые туфли на каблуке и клатч цвета марсала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Жена президента, Первая Леди, Бриджит Макрон, Превая леди Франции, Жена президента Франции, total look.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь