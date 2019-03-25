Неделя моды: дочь Оли Поляковой вышла на подиум

Новости шоу бизнеса: Немало украинских дизайнеров пригласили на Неделю моды не профессиональных моделей, а звездных потомков.

В частности, в одном из модных показов приняла участие старшая дочь Оли Поляковой – 13-летняя Мария.

Столицу Украины охватила фэшн-лихорадка, ведь ведущие дизайнеры представили свои новые коллекции на Неделе моды. Показы прокатились большими городами, в частности, во Львове и Киеве. Видное место среди светских мероприятий занял Junior Fashion Week – Неделя моды для детей, который второй раз проводится в Украине. Коллекции весна/лето 2019 представили международные бренды и современные модельеры. Среди них – 12-летняя Ульяна Новожилова.

Для презентации новинок собственного бренда она пригласила дочь певицы Оли Поляковой. Школьница Мария одела коричневое мини-платье в стиле "классический гольф" и вышагивала по подиуму с клюшкой в руках. Перед камерами девочка имитировала игру и игриво попрощалась с музыкантами, которые пели во время всего модного показа.

Переглянути цей допис в Instagram Моя подиумная жизнь как вам моя проходка ?? Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova) 22 Бер 2019 р. о 1:39 PDT

"Моя подиумная жизнь", – с гордостью написала Мария Полякова, добавив видео своего триумфа.

Отметим, что дизайнер символично создала коллекцию одежды в спортивном стиле, ведь в мае 2019 года в Киеве состоится гольф-турнир Diplomatic Golf for Good, который объединит дипломатов, публичных лиц и украинских бизнесменов. Поэтому их потомки смогут выбрать стильные вещи и эффектно сопровождать родителей на спортивном мероприятии.