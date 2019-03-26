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Йен Сомерхолдер разочаровал поклонников новым образом

Йен Сомерхолдер разочаровал поклонников новым образом
17:35 Вт, 26 Март 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На протяжении последних двух месяцев поклонники звезды "Дневников вампира" в напряжении ожидали новостей от Йена Сомерхолдера.

Сначала актер выставил фото с окровавленными клыками, затем и вовсе намекнул на воссоединение с коллегами по сериалу, но последнее обновление в Instagram-аккаунте звезды многих только расстроило. И все потому, что новая стрижка Сомерхолдера отдалила его от образа Деймона Сальваторе.

Кажется, с надеждами на появление Йена Сомерхолдера в сериале "Наследие" можно попрощаться. Несколько часов назад актер поделился с подписчиками новым снимком, который вызвал волнение среди фанатов "Дневников вампира". Последние несколько недель поклонники надеялись, что Сомерхолдер так же, как Пол Уэсли, присоединится к съемкам в спин-оффе, на что намекали несколько постов в его социальных сетях. Однако фото с новой прической и подпись к нему заставили в этом усомниться.

 
 
 
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2019... It was supposed to be the year of the Faux hawk(ish). The priorities for the year (other than being a great dad and husband of course) were/are: -New look -Raise a SHIT ton of $ for @isfofficial with the new wine tasting @omaze campaign I NEED YOUR HELP NOW! -Release #VWars (working on dates) -Kick ass with my production company @rarebirdsprods -Launch wine company @D2Dwines -Launch new spirits company with someone you know well (coming to a glass near you) -Be a decent human being (working on that) After the 3 glasses of wine wore off and the clippers ran out of battery... something hit me like a ton bricks: a little thing called “continuity” for aka #VWars reshoots! I stopped trimming... Shit. Biotin smoothies here we come- gotta grow this shit out fast... Hair growing out and gearing up for production now. So much gratitude to you all for so much support. It means the world... Love, Ian -

Допис, поширений iansomerhalder (@iansomerhalder)

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"Среди приоритетов на 2019 год (кроме того, чтобы быть хорошим отцом и мужем) были: выбрать новый образ, объявить релиз "Вампирский войн" (все еще определяемся с датой), запустить винную компанию, быть порядочным человеком (все еще работаю над этим)", - написал актер. Многие подписчики отметили, что новая прическа ему не подошла. "Это совершенно не его образ", "Честно говоря, это просто преступление", "Я все еще люблю его, но зачем?".

Тем не менее, поклонникам все же есть чему порадоваться. Съемки "Вампирских войн" уже закончены, а значит, скоро зрителям представят первые кадры и тизеры будущего сериала. Также Сомерхолдер в посте поблагодарил фанатов за поддержку и упомянул, что волосы уже отрастают обратно, так что, возможно, еще остается место для надежды на появление актера во втором сезоне "Наследия".

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Знаменитости, Дневники вампира, Актер, Йен Сомерхолдер.
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