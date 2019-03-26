Йен Сомерхолдер разочаровал поклонников новым образом

Новости шоу бизнеса: На протяжении последних двух месяцев поклонники звезды "Дневников вампира" в напряжении ожидали новостей от Йена Сомерхолдера.

Сначала актер выставил фото с окровавленными клыками, затем и вовсе намекнул на воссоединение с коллегами по сериалу, но последнее обновление в Instagram-аккаунте звезды многих только расстроило. И все потому, что новая стрижка Сомерхолдера отдалила его от образа Деймона Сальваторе.

Кажется, с надеждами на появление Йена Сомерхолдера в сериале "Наследие" можно попрощаться. Несколько часов назад актер поделился с подписчиками новым снимком, который вызвал волнение среди фанатов "Дневников вампира". Последние несколько недель поклонники надеялись, что Сомерхолдер так же, как Пол Уэсли, присоединится к съемкам в спин-оффе, на что намекали несколько постов в его социальных сетях. Однако фото с новой прической и подпись к нему заставили в этом усомниться.

"Среди приоритетов на 2019 год (кроме того, чтобы быть хорошим отцом и мужем) были: выбрать новый образ, объявить релиз "Вампирский войн" (все еще определяемся с датой), запустить винную компанию, быть порядочным человеком (все еще работаю над этим)", - написал актер. Многие подписчики отметили, что новая прическа ему не подошла. "Это совершенно не его образ", "Честно говоря, это просто преступление", "Я все еще люблю его, но зачем?".

Тем не менее, поклонникам все же есть чему порадоваться. Съемки "Вампирских войн" уже закончены, а значит, скоро зрителям представят первые кадры и тизеры будущего сериала. Также Сомерхолдер в посте поблагодарил фанатов за поддержку и упомянул, что волосы уже отрастают обратно, так что, возможно, еще остается место для надежды на появление актера во втором сезоне "Наследия".