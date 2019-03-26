Знаменитые дети из прошлого, которые подали на своих родителей в суд (Фото)

Бытует мнение, что дети-актеры получают ужасное воспитание, а их карьера заканчивается крахом, когда они взрослеют. Это связано с тем, что зачастую родители юных звезд просто пытаются нажиться на таланте своего сына или дочери. В других случаях, когда ребенок внезапно оказывается в центре внимания, родители просто не знают, как справиться с воспитанием маленькой знаменитости, которая получает больше денег, чем они. В этом обзоре истории о том, как дети-актеры были вынуждены судиться со своими родителями за то, что те полностью испортили им жизнь.