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"Мы одна планета": Потап и Ирина Горовая откровенно о своих отношениях

"Мы одна планета": Потап и Ирина Горовая откровенно о своих отношениях
12:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В декабре 2016 года украинская звезда Потап и Ирина Горовая, которая была не только женой, но и продюсером артиста, объявили о разрыве брака.

Об отношениях после развода, воспитании общего ребенка и работу экс-супруги детально рассказали в интервью изданию Jet Setter. Потап и Ирина признались в интервью изданию, что после развода им удалось сохранить дружбу, а общее прошлое лишь помогло бизнесу.

Как рассказала Ирина, если у них возникали какие-то противоречия, они делали все для того, чтобы это никак не отразилось на совместном бизнесе.

"Общее прошлое, наша дружба и взаимосвязи только помогают бизнесу и избавляют нас от траты времени на лишние недоразумения и споры. Мы давно нашли точки, в которых совпадает видение. Наши головы повернуты в одном направлении — направлении развития, расширения, увеличения оборотов и построения большого дела", – добавил Потап.

Также экс-влюбленные дали личный совет разведенным бизнес-партнерам, которые продолжают работать вместе.

 "Глядя на все со стороны прошедших лет, я понимаю: главное то, что мы сохранили дружбу, любовь детей и общее стремление к развитию. Проще всего было бы поссориться, все бросить, быть самовлюбленным эгоистом. Нужно быть выше личных амбиций, они не должны управлять бизнесом", – подчеркнул Потап.

Ирина сказала, что еще в начале общего дела они проговорили, что будут работать как бизнес-партнеры в любых обстоятельствах.

"В схожих личных ситуациях всегда нужно садиться за стол переговоров и искать компромиссы — выключать эмоции и включать здравый смысл. Важно сохранять человечность, достоинство и помнить, что разрушение редко приносит удовольствие и дальнейший рост", – отметила Горовая.

Также Ирина и Потап признались, что не имеют существенных разногласий относительно воспитания 10-летнего сына Андрея.

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"Сын ходит и на бокс, который так нравится мне, и на плавание и баскетбол, которые по душе папе. Других принципиальных разногласий по поводу воспитания сына у нас нет. Мы стараемся всесторонне его развивать и быть для него друзьями: я вкладываю в него ценности по отношению к женщинам, стараюсь быть для него примером, человеком, которым он гордится и любит. Потап дает Андрею мужскую энергию и любовь, он для него авторитет и пример поведения в настоящей мужской компании. Регламента делового общения у нас нет: встречаясь для решения рабочих вопросов, можем легко и непринужденно переключаться на разные темы, в том числе и обсудить родительские вопросы", – подытожила Ирина.

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Отношения, Продюсер, Потап, Певец, Мозги, Экс-супруги, Ирина Горовая.
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