Вера Брежнева призналась, что хочет стать мамой еще раз

Новости шоу бизнеса: Экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала, что охотно стала бы мамой в третий раз.

Певица Вера Брежнева разоткровенничалась в своем микроблоге Instagram, хотя о личной жизни чаще всего желает молчать. Подписчик спросил у Веры, хотела бы она еще раз пережить такое прекрасное событие, как рождение ребенка, на что певица ответила утвердительно.

Веру Брежневу ее поклонники уже не раз подозревали в беременности, но пока что эти слухи никак не подтверждались. Правда, после ее откровений в Instagram вполне можно ожидать, что в ближайшем будущем певица все же станет мамой. Тем более артистка призналась, что не против пережить чувство материнства, даже не один, а несколько раз. Она уточнила, что беременность и материнство, “Это настоящее счастье и чудо. Более того, это то состояние, которое мужчины не проживают в жизни. Только нам это счастье дала природа”.

Сейчас у Веры Брежневой растут две дочери от ее прошлых отношений с мужчинами. Старшая дочь Соня, которая скоро отпразднует своё 18-летие, родилась от бизнесмена Виталия Войченко. Младшая дочка Сара, родилась в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом, ей сейчас 9 лет. С теперешним мужем, продюсером Константином Меладзе у поп-звезды общих детей нет, но он воспитывает троих детей от своего предыдущего брака.