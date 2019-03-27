Скачать
Четверг, 28.03.2019
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов

Вера Брежнева призналась, что хочет стать мамой еще раз

Вера Брежнева призналась, что хочет стать мамой еще раз
19:48 Ср, 27 Март 2019 Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала, что охотно стала бы мамой в третий раз.

Певица Вера Брежнева разоткровенничалась в своем микроблоге Instagram, хотя о личной жизни чаще всего желает молчать. Подписчик спросил у Веры, хотела бы она еще раз пережить такое прекрасное событие, как рождение ребенка, на что певица ответила утвердительно.

Веру Брежневу ее поклонники уже не раз подозревали в беременности, но пока что эти слухи никак не подтверждались. Правда, после ее откровений в Instagram вполне можно ожидать, что в ближайшем будущем певица все же станет мамой. Тем более артистка призналась, что не против пережить чувство материнства, даже не один, а несколько раз. Она уточнила, что беременность и материнство, “Это настоящее счастье и чудо. Более того, это то состояние, которое мужчины не проживают в жизни. Только нам это счастье дала природа”.

Вера Брежнева вышла на подиум в Париже

Сейчас у Веры Брежневой растут две дочери от ее прошлых отношений с мужчинами. Старшая дочь Соня, которая скоро отпразднует своё 18-летие, родилась от бизнесмена Виталия Войченко. Младшая дочка Сара, родилась в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом, ей сейчас 9 лет. С теперешним мужем, продюсером Константином Меладзе у поп-звезды общих детей нет, но он воспитывает троих детей от своего предыдущего брака.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Красота, Вера Брежнева, Instagram, Виа Гра, Звезды, Звезда, Журнал, Меладзе, Брежнева, Константин Меладзе, Новости Instagram, Экс-солистка, Экс-солистка группы "ВИА Гра".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
03 Кропивницкий всколыхнули два мощных взрыва (Фото, Видео)
04 Националисты в Виннице устроили дебош на встрече с Порошенко
05 Президент объяснил, почему Украина не ведет диалог с Москвой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь