Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Епифаний обратился к украинцам: Голосуйте по совести
Епифаний обратился к украинцам: Голосуйте по совести
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Эпоха – это мое: Ольга Сумская о съемках популярного сериала "Крепостная"
Эпоха – это мое: Ольга Сумская о съемках популярного сериала "Крепостная"

Тина Кароль продолжает удивлять: эффектный наряд в мужском стиле

Тина Кароль продолжает удивлять: эффектный наряд в мужском стиле
14:45 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица и судья шоу Голос країни Тина Кароль - образец женственности и элегантности для многих.

Очень часто она радует фанов соблазнительными и эффектными платьями. Однако на этот раз артистка решила продемонстрировать несколько необычный образ.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке и черном пиджаке с белой вышивкой.

Стоит отметить, что наряд выглядит немного в мужском стиле. Дополнила образ традиционная красная помада на губах и чувственная поза.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии

Впрочем, фанам понравился подобный эксперимент Тины и они засыпали ее восхищенными комментариями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тина Кароль, Instagram, Стиль, Образ, Певица, Тина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Нгумбу: события боя
02 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
03 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
04 Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
05 Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Выборы 2019: какие документы нужны для голосования
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Великий пост 2019: третья неделя - Крестопоклонная
Великий пост 2019: третья неделя - Крестопоклонная
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь