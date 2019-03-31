Тина Кароль продолжает удивлять: эффектный наряд в мужском стиле

Новости шоу бизнеса: Певица и судья шоу Голос країни Тина Кароль - образец женственности и элегантности для многих.

Очень часто она радует фанов соблазнительными и эффектными платьями. Однако на этот раз артистка решила продемонстрировать несколько необычный образ.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке и черном пиджаке с белой вышивкой.

Стоит отметить, что наряд выглядит немного в мужском стиле. Дополнила образ традиционная красная помада на губах и чувственная поза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 30 Мар 2019 в 10:05 PDT

Впрочем, фанам понравился подобный эксперимент Тины и они засыпали ее восхищенными комментариями.