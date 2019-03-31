Тина Кароль продолжает удивлять: эффектный наряд в мужском стиле

Очень часто она радует фанов соблазнительными и эффектными платьями. Однако на этот раз артистка решила продемонстрировать несколько необычный образ.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке и черном пиджаке с белой вышивкой.
Стоит отметить, что наряд выглядит немного в мужском стиле. Дополнила образ традиционная красная помада на губах и чувственная поза.
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Впрочем, фанам понравился подобный эксперимент Тины и они засыпали ее восхищенными комментариями.