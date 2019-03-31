Экстремальный массаж: Леся Никитюк шокировала поклонников

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Леся Никитюк попробовала экстремальный массаж.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее показала беременный животик, не перестает удивлять своих поклонников. В этот раз в своих Instagram Stories знаменитость поделилась с подписчиками видео экстремального массажа.

На опубликованных роликах полуголая Леся Никитюк лежит на диване, а по ее спине и ногам ползает живой желтый питон!

"Одна блондинка делала мне массаж. Десять минут и я полностью восстановилась", — подписала видео телеведущая.

Также Леся Никитюк отметила, что ей было очень страшно и она хотела, чтобы это поскорее закончилось.