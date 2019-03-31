"Бытовые дела": Каменских призналась, как ведет домашнее хозяйство

Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских рассказала, как поддерживает порядок в доме и кто ей в этом помогает.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которую подозревают в романтических отношениях с ее продюсером Потапом, поделилась секретами закулисной жизни с телеведущей Машей Ефросининой. Звезда сдала "экзамен на откровенность" и рассказала, как ей удается поддерживать порядок в доме, будучи постоянно занятой.

Как выяснилось, звездной болезнью Каменских не страдает. Она сама занимается уборкой, готовкой и прочими "бытовыми" делами. Порой доходит до фанатизма.

"Я очень люблю место, где я живу. Ругаюсь очень сильно, если кто-то начинает гадить на мои стулья. Начинаю сильно психовать", - призналась артистка.

За продуктами, лекарствами и прочими необходимыми товарами Настя Каменских тоже предпочитает ездить сама. Но если она занята на съемках или вовсе улетела в другую страну, то ей помогают с домашними делами помощники. Единственное, чего всячески избегает певица в быту - смена постельного белья. Эту работу она ненавидит и старается переложить на горничную.