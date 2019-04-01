Голос страны 9 сезон 11 выпуск: кто прошел в прямые эфиры (Видео)

Новости шоу бизнеса: Пора узнать, кто из команды Тины Кароль и Дана Балана прошел в прямые эфиры.

В воскресенье, 31 марта, в "Голосе страны" состоялся последний эфир нокаутов. Напомним, что в нокаутах участники боролись за возможность попасть в прямые эфиры.

У каждого из тренеров, а именно - Тины Кароль, Дмитрия Монатика, Дана Балана и Потапа, в команде по четыре участника. Они смогли пройти полпути и теперь будут выступать в прямых эфирах. Первый прямой эфир состоится 7 апреля.

В выпуске перед прямыми эфирами первой на сцену из команды Балана вышла молдаванка Катерина Бегу. Девушка исполнила песню Земфиры" Маечки". Катерина рассказала, что песня вызывает у нее неоднозначные эмоции и "эмоционально тяжелая" для исполнения, потому что напоминает о важном человеке в ее жизни. Балан высоко оценил исполнения Катерины и посадил ее на первый стул.

После на сцене выступил Пресиндо Енрикеж Жоао. Он очень хотел пройти в прямые эфиры, чтобы стать"примером для своих учеников и родных". Пресиндо спел веселую песню, но он не прошел в прямые эфиры.

Александра Мороза публика полюбила с первого выпуска. Сначала он был в команде Монатика, однако во время одного из"боев" Дан Балан забрал Мороза в свою команду. К сожалению, Александр сегодня покинул проект.

Георгию Дарахвелидзе исполнил песню ОЕ "Сюзі" и занял место на одном из кресел, но ненадолго.

Гуцулка Марина Фиджелюк также не прошла в прямые эфиров, что удивило зрителей.

Счастливчиком, который занял четвертый стул стал Рафи Хейтаму!

В прямые эфиры от команды Дана Балана прошли: Катерина Бегу, Вячеслав Кретов, Оксана Муха и Рафи Хейтам.

Следующими на сцену вышли участники команды Тины Кароль.

Первым выступил Андрей Хайят. Публика полюбила парня еще во время Нацотбора"Евровидения 2019". Тина отдала Андрею первый стул.

Ксения Бахчалова исполнила песню "Hijo de la Luna". Тина Кароль отдала ей первое кресло, и Андрей Хайят подвинулся на второе.

70-летняя Лидия Горошко пришла на шоу показать, что люди в ее возрасте не должны бояться показывать свои таланты и выступать на публике.

Данил Однораленко исполнил песню"Don’t stop the music". Тина Кароль похвалила выступление Данила и попросила занять его одно из кресел.

Но после выступления квартета Leon Vochi, парень покинул шоу. Так вот выступил квартет.

Дарья Храмовая и Артем Лиска не смогли занять место квартета Leon Vochi и не прошли в прямые эфиры .

Выступление Артема Лиска:

Многие зрители расстроились из-за решения Тины Кароль не брать Дарью в прямые эфиры.

Эффектно выступил Дэвид Аксельрод, ранее известный всем как Владимир Ткаченко.

Последней выступала Ника Тупилко, которая потеряла надежду на то, что пройдет дальше. Однако девушке удалось тронуть сердце Тины Кароль. Ника заняла четвертое место, а квартет Leon Vochi отправились домой. Звездная тренер обратилась к квартету Leon Voci со словами :"У вас есть сцена, вас ждет мир, а ее, кроме бургерной, ничего не ждет. Только вы с таким большим сердцем, которое есть у вас, могли это понять", - сказала Тина, и предложила Нике четвертое кресло.

Таким образом от команды Тины Кароль в прямые эфиры прошли: Ника Тупилко, Давид Аксельрод, Андрей Хайят и Ксения Бахчалова.