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Психологические причины, по которым люди носят темные очки в пасмурную погоду
Солнцезащитные очки нужны не только отдыхающим на пляже. Поздний осенний вечер. Салон автобуса. Пассажир в солнцезащитных очках и его спутница с аналогичным аксессуаром, но выполняющим роль обруча для волос. Конечно, этот пример «современной уличной моды» не дотягивает до эпатажного, но всё-таки вызывает недоумение: зачем? Кто и почему носит солнцезащитные очки, когда солнца нет и не предвидится? О 6 главных психологических причинах использования данного аксессуара и пойдёт речь в данном материале.
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