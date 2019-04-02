Психологические причины, по которым люди носят темные очки в пасмурную погоду

Солнцезащитные очки нужны не только отдыхающим на пляже. Поздний осенний вечер. Салон автобуса. Пассажир в солнцезащитных очках и его спутница с аналогичным аксессуаром, но выполняющим роль обруча для волос. Конечно, этот пример «современной уличной моды» не дотягивает до эпатажного, но всё-таки вызывает недоумение: зачем? Кто и почему носит солнцезащитные очки, когда солнца нет и не предвидится? О 6 главных психологических причинах использования данного аксессуара и пойдёт речь в данном материале.