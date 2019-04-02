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Никита Джигурда голодал 30 дней

Никита Джигурда голодал 30 дней
09:56 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Никита Джигурда ведет свою страничку в Instagram, где делится с подписчиками подробностями из личной жизни.

Никита Джигурда рассказал, как много лет назад готовился к особой роли.

Эпатажный артист даже в свои 58 лет продолжает совершать поступки, которые заставляют публику говорить о нем. Так, Джигурда частенько появляется на совместных фото с Анастасией Волочковой и вместе они то демонстрируют шпагат, то артист кулаками защищает достоинство подруги, то еще что-то. 

 
 
 
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JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Тридцатый день полного голода! Это не первоапрельская шутка и не фотошоп. В своё время, в рамках подготовки к съёмкам кинофильма, в котором маститый режиссёр предложил мне сыграть роль Иисуса Христа, я решил проверить на себе метод, который использовали многие философы и посвящённые ещё до так называемого Рождества Христова. Изучив правила голодания разных школ, я, соблюдая все рекомендуемые профессионалами процедуры, 30 дней, как йог, голодал и пил только воду, при этом молясь, ходя в православную церковь, читая евангелие и другие религиозные и научные источники. Именно тогда я открыл для себя суть метода: Я и Отец - одно! И то, что позже выразил в формуле: Secretly We Are Gods! Всё то, что хейтерам, недругам моим не понять до тех пор, пока они не пройдут через подобный опыт! Ибо хулящие Джигурду зарабатывают отрицательную карму, глупо дразня свою Судьбу! #джигурда #метод #посвящённые #карма #судьба #голод #молитва #love

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)

Вчера, 1 апреля, Никита Джигурда показал в своем Instagram архивные снимки, на которых он запечатлен практически истощенным. На фото артисту на вид лет 30, он снят топлес и вместо мышц на груди и руках у него только кожа да кости. В подписи к фото Никита написал, что это не первоапрельская шутка и такого эффекта он специально добивался когда-то, чтобы сыграть роли Иисуса в фильме "маститого режиссера". Также артист рассказал, как добился такого эффекта. 

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"Изучив правила голодания разных школ, я, соблюдая все рекомендуемые профессионалами процедуры, 30 дней, как йог, голодал и пил только воду, при этом молясь, ходя в православную церковь, читая евангелие и другие религиозные и научные источники. Именно тогда я открыл для себя суть метода: Я и Отец — одно! И то, что позже выразил в формуле: Secretly We Are Gods! Все то, что хейтерам, недругам моим не понять до тех пор, пока они не пройдут через подобный опыт! Ибо хулящие Джигурду зарабатывают отрицательную карму, глупо дразня свою Судьбу!" — рассказал Джигурда.

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Знаменитости, Никита Джигурда, Украинские актер.
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