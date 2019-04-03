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Леся Никитюк показала пикантное фото в ванной

Леся Никитюк показала пикантное фото в ванной
09:57 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк постоянно в центре общественного внимания.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новые фото в Instagram.

Знаменитость прославилась благодаря проекту Орел и Решка, а после ухода продолжила путешествовать, но уже в рамках своего собственного YouTube-проекта. Телезвезда ездит по миру и рассказывает о своих перемещениях в Instagram. Недавно она вернулась из Египта и приступила к работе над съемками шоу Хто проти блондинок?, которое она ведет. 

 
 
 
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1 або 2 ??? Голосуйте если 2... отращиваю И хожу завтра целый день #лесяникитюк #хтопротиблондинок2019 #усы2019

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Вчера, 2 апреля, вечером Леся Никитюк опубликовала пару новых снимков. На них она запечатлена в ванной, а повсюду вокруг нее пышная пена. Сама Леся выглядит расслабленной и соблазнительной, на лице у телезвезды неброский макияж. Глядя на фото становится интересно, кто сфотографировал телеведущую, ведь кадр складывается ощущение, что кадр был сделан не с руки. Тогда вопрос, неужели у Леси появился новый ухажер или же она просто попросила снять себя подружку? 

Леся Никитюк показала уникальное фото 10 лет назад

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию телеведущей: "Что после села откисаешь?", "Леся! Ты незаурядная и неповторимая", "Венера из пены", "Золотая рыбка", "На Монро похожа", "Ванночка уютная", "Оставайся такой какая есть", "А ты всегда в ванной с макияжем?".

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Знаменитости, Леся Никитюк, Фото в ванной.
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