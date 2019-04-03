Даша Астафьева похвасталась идеальными формами

Новости шоу бизнеса: В сети артистка показала новую стильную прическу.

Одна из самых эпатажных представительниц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева решила поэкспериментировать с имиджем. Впервые с афро-кудрями артистка появилась в новом клипе PLAYMATE. Однако на этом она не остановилась и продолжила носить стильную прическу.

Популярная украинская певица Даша Астафьева умеет удивить своих поклонников. То звезда примеряет провокационные образы, то полностью обнажается перед камерами, или же забывает о нижнем белье. На этот раз сюрприз для поклонников не был пикантным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Куделёчные дела Style @sl_ira_shop Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 1 Апр 2019 в 9:01 PDT

Даша Астафьева сделала афро-кудри, которые добавили объема ее волосам и выглядели очень стильно. К такому образу певица подобрала приталенное светлое платье от бренда SL.IRA и черные лаковые сапоги. Макияж с акцентом на красные губы и украшения завершили ее весенний look.

Кроме этого, с эффектной прической Даша Астафьефа засветилась в одном из развлекательных заведений Киева. Для встречи с друзьями звезда надела полосатую кофту, которая добавила ее виду французской роскоши.