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Даша Астафьева похвасталась идеальными формами

Даша Астафьева похвасталась идеальными формами
10:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В сети артистка показала новую стильную прическу.

Одна из самых эпатажных представительниц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева решила поэкспериментировать с имиджем. Впервые с афро-кудрями артистка появилась в новом клипе PLAYMATE. Однако на этом она не остановилась и продолжила носить стильную прическу.

Популярная украинская певица Даша Астафьева умеет удивить своих поклонников. То звезда примеряет провокационные образы, то полностью обнажается перед камерами, или же забывает о нижнем белье. На этот раз сюрприз для поклонников не был пикантным. 

 
 
 
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Куделёчные дела Style @sl_ira_shop

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Даша Астафьева сделала афро-кудри, которые добавили объема ее волосам и выглядели очень стильно. К такому образу певица подобрала приталенное светлое платье от бренда SL.IRA и черные лаковые сапоги. Макияж с акцентом на красные губы и украшения завершили ее весенний look.

Кроме этого, с эффектной прической Даша Астафьефа засветилась в одном из развлекательных заведений Киева. Для встречи с друзьями звезда надела полосатую кофту, которая добавила ее виду французской роскоши.

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Даша Астафьева, Знаменитости, Имидж, Новый имидж.
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