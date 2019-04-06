Обожгла, слишком горячо: Тина Кароль соблазняет горячими фото

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая последнее время радует своих поклонников сексуальными фото, показала новый снимок, покоривший многих. Фотографии, сделанные в рамках съемок клипа на совместную песню с группой Бумбокс Безодня, звезда опубликовала в своем Instagram.
На фото Тина Кароль чувственно позирует в красном платье на тонких бретельках, которое соблазнительно обнажило ее декольте и ногу. Волосы певицы романтичными локонами спадают на голые плечи, ее глаза закрыты, а на губах — неизменная красная помада. Еще большей сексуальности снимкам добавляют их приглушенные и полутемные тона.
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Подписчики звезды пришли в восторг от новых фото и забросали ее комплиментами и поинтересовались, когда Тина Кароль споет в дуэте с Даном Баланом.
"Руками, плечима, волоссям, вустами…Нереальные кадры", "Шикарная леди", "Девушка, а вы бываете не такой настолько прекрасной? А то кислород заканчивается", "Когда с Даном дуэт?", "Богиня! Космос!", "Шикарнейшая! Такое чувственное фото", "Обожгла, слишком горячо", "Очень сильно", "Ты – это если бы секс был человеком", — написали они в комментариях.