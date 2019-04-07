Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram

Новости шоу бизнеса: 21-летняя знаменитость поделилась новым пикантным снимком.

Светская львица и самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер ежедневно показывает миллионам поклонников в социальных сетях моменты из собственной жизни: отношения с дочерью Сторми, любовь к рэперу Трэвису Скотту, успехи в карьере и многое другое. Любой снимок Кайли собирает за первые часы рекордное количество лайков.

Так, один из новых снимков Кайли стал немного пикантным. Девушка традиционно опубликовала его на своей странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram rise and shine Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 5 Кві 2019 р. о 9:56 PDT

На фото Дженнер позирует в облегающем трикотажном платье бежевого оттенка с глубоким декольте, что соблазнительно подчеркивает пышные формы знаменитости. Фото выглядит эффектным благодаря тому, что Кайли позирует в лучах солнца.

"Расти и сияй", – лаконично отметила звезда в подписи.

За один день снимок получил более 6 миллионов "лайков" от пользователей, а также комплименты в комментариях.