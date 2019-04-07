Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Парубий в Катаре призвал спикера госдумы РФ забрать оккупационные войска с Донбасса
Парубий в Катаре призвал спикера госдумы РФ забрать оккупационные войска с Донбасса
Второй тур выборов: Украинцы с сегодняшнего дня могут сменить место голосования
Украинцы с сегодняшнего дня могут сменить место голосования
Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча
Шахтер 1:1 Динамо: 2 экстра-тайм
Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram

Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram

Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
19:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 21-летняя знаменитость поделилась новым пикантным снимком.

Светская львица и самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер ежедневно показывает миллионам поклонников в социальных сетях моменты из собственной жизни: отношения с дочерью Сторми, любовь к рэперу Трэвису Скотту, успехи в карьере и многое другое. Любой снимок Кайли собирает за первые часы рекордное количество лайков.

Так, один из новых снимков Кайли стал немного пикантным. Девушка традиционно опубликовала его на своей странице в Instagram.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

rise and shine

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

На фото Дженнер позирует в облегающем трикотажном платье бежевого оттенка с глубоким декольте, что соблазнительно подчеркивает пышные формы знаменитости. Фото выглядит эффектным благодаря тому, что Кайли позирует в лучах солнца.

И защитит, и посмешит: телохранитель Эда Ширана делится смешными фото в Instagram

"Расти и сияй", – лаконично отметила звезда в подписи.

За один день снимок получил более 6 миллионов "лайков" от пользователей, а также комплименты в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Instagram, Знаменитости, Звезды, Свецкая львица, Кайли Дженнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
04 Поздравления с Днем рождения на 7 апреля в прозе
05 Пощадите психику детей: никогда не произносите эти фразы старшему ребенку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Питание, вакцинация и спорт: Супрун напомнила правила здорового образа жизни
Супрун напомнила правила здорового образа жизни
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
На Благовещение будет тепло и солнечно
США уходят из Ливии
США уходят из Ливии
&quot;Созданы друг для друга&quot;: Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь