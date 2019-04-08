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Настя Каменских очень сильно похудела

Настя Каменских очень сильно похудела
10:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях звезда опубликовала новые фото, на которых позировала в одежде собственного бренда, и обеспокоила подписчиков.

Украинская певица и телеведущая Настя Каменских напугала поклонников сильной худобой на фото.

Настя Каменских – большая фанатка здорового образа жизни, о чем регулярно напоминает на официальной странице в Instagram.  

 
 
 
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I adore my style of life! And every day I became better and better! Thanks to @khomytskyi_official @fara_staffy @okhomytskaya @nksport_for_you

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Я обожаю свой стиль жизни! И каждый день я становлюсь лучше и лучше! Спасибо большое тренеру", – написала Каменских на английском. 

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"Настя, ты очень похудела! Твоей силе воли и твоему стремлению можно позавидовать! Ты умница. Ты красивая в любом весе. Главное, чтобы тебе было комфортно!", "Настя, хватит худеть! У тебя шикарное тело! Кожа да кости не в моде! Остановись на теперешнем весе! Все отлично! Правило золотой середины, дружащей с красотой!", "Настюха, ты совсем худющая. Кушай сало, поддержи отечественного производителя" – волнуются поклонники.

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Фигура, Стройность, Знаменитости, Стройная фигура, Настя Каменских, Как похудеть.
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