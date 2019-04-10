Соломия Витвицкая стала мамой

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова признались, что недавно стали кумами.

В сентябре 2018 года стало известно, что самая солнечная певица украинской сцены Светлана Тарабарова стала мамой в первый раз. В одном из престижных киевских клиник она родила сына. Поклонники артистки с восторгом восприняли эту новость.

Позже Тарабарова рассекретила имя своего первенца – мальчика назвали Иваном. И с тех пор знаменитая исполнительница часто делится своим опытом с подписчиками в социальных сетях и интервью.

Недавно стало известно, кто стал крестной Ивана. Об этом сама телеведущая Соломия Витвицкая, которая и получила это роль, рассказала на личной странице в Instagram.

"Новоиспеченные кумушки со Светланой Тарабаровой. Пока сладкий Иван с ямочками на щечках дремлет после крестин", – написала Витвицкая.

"Соломия, Вы звездная крестная мать, которая имеет так много крестников! Вау!", "М-м-м, уже кумонка. Малышу повезло с крестной… Пора Вам уже, Соля. Уже 38, пора…", "Какие красивые кумы" – комментируют поклонники.