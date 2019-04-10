Нашел ту единственную: известный украинский актер женился

Новости шоу бизнеса: Звезда сериала Звонарь Алексей Нагрудный женился на кастинг-директоре Светлане Горошковой.

В воскресенье, 7 апреля, украинский актер Алексей Нагрудный узаконил отношения со Светланой Горошковой. Об этом лишь сегодня сообщила пресс-служба телеканала 2+2.

Пара утроила грандиозную церемонию в европейском стиле в самом центре Киева. Однако от некоторых традиций Нагрудный отказался. Так, его невеста появилась на свадьбе в коротком дизайнерском платье и белых кедах.

Пару поздравили звезды кино и телевидения, среди которых были Стас Боклан, Лилия Ребрик и Андрей Дикий, Любава Грешнова, Михаил Кукуюк, Ольга Павловец, Кирилл Жандаров, Даниил Мирешкин, коллега по проекту "Звонарь" Глеб Мацибора и продюсер сериала Павел Поздняков, а также художественные руководители столичных театров Стас Жирков с Ксенией Ромашенко.

Известно, что Алексей Нагрудный и Светлана Горошкова давно живут вместе и воспитывают 11-летнего сына Александра.