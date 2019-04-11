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Настя Каменских заинтриговала поклонников новым снимком

Настя Каменских заинтриговала поклонников новым снимком
09:17 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Каменских поделилась фотографией в платье с длинным и пышным шлейфом. Из-за черно-белого эффекта оно кажется белым.

Настя Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса, отношения которых до сих пор остаются загадкой для СМИ. Артисты регулярно подогревают интерес к своему союз, чем провоцируют появление новых домыслов. При этом сами знаменитости предпочитают избегать комментариев на щекотливую тему.

Фанаты рискнули предположить, что Каменских и Потап готовятся к бракосочетанию, а платье на певице свадебное.

"Мне показалось, что это свадебное платье", "Это Патап подарил. Он ей сделал предложение, она согласилась", "Жду! Невеста шик!", "Очень идет белый цвет очень красивое платье по больше бы ты таких образов)", — пишут в комментариях. 

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Однако, как выяснилось, в таком экстравагантном наряде Настя Каменских выступала на "Вечере премьер с Катериной Осадчей". Грандиозный концерт состоялся 10 апреля во Дворце Украины, в Киеве. Певица презентовала слушателям свою новую украиноязычную песню под названием "Обіцяю".

Настя Каменских очень сильно похудела

"Я презентовала очень особенную песню. Особенную, потому что она полна самых нежных чувств. Надеюсь, что, услышав ее, вы почувствуете сердцем все то, что я хотела сказать между строк", — рассказала о новом треке певица.

Официальная премьера трека запланирована на конец апреля.

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Музыка, Свадебное платье, Знаменитости, Новые песни, Настя Каменских, Песни Насти Каменских.
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